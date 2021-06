Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência internacional em reciclagem de resíduos hospitalares

Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado em 5 de junho, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, está promovendo a entrega de mudas de plantas aos colaboradores da unidade.

A ação, idealizada pelo Comitê de Sustentabilidade do HRBA, também está entregando sacolinhas de lixo para automóveis confeccionados com mantas recicladas. Os materiais são reaproveitados de embalagens de materiais cirúrgicos e higienizados para entrega no estacionamento do hospital, no momento de saída dos colaboradores.

“Essa ação é importante para reforçar que cada resíduo tem seu destino. Se todos puderem fazer sua parte, contribuiremos com a preservação do meio ambiente”, defende a técnica em Enfermagem, Tassiana Nascimento.

A profissional destaca que “a iniciativa do HRBA integra a cultura de sustentabilidade da unidade, proposta em seu Planejamento Estratégico”.

Em abril deste ano, o Regional do Baixo Amazonas foi a única unidade de saúde do Norte do Brasil a integrar a edição 2020 do Relatório “Hospitais que Curam o Planeta”, promovido pela organização não governamental internacional Salud Sin Daño (Saúde Sem Dano).

A unidade, que pertence ao Governo do Pará e gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, reduziu em 20% a quantidade de resíduos gerados no setor de Farmácia da Quimioterapia, de 107 quilos em 2017, para 86 quilos em 2019 por meio do projeto “Redução da Geração de Resíduos Quimioterápicos”.

Cozinha sustentável

Em 2020, o hospital conquistou certificação nacional que reconhece o HRBA entre as unidades de saúde no Brasil com maior respeito ao meio ambiente e sustentabilidade.

A certificação com o selo Green Kitchen (Cozinha Verde, traduzido do inglês) foi possível após comprovação de diversas práticas saudáveis e sustentáveis. Entre as práticas estavam a utilização de temperos orgânicos, utilização de produtos certificados, uso de produtos de limpeza biodegradáveis, controle de água utilizada, compostagem de resíduos orgânicos, reciclagem do óleo gerado na cozinha e treinamento da equipe sobre alimentação saudável e sustentabilidade.

Ações sustentáveis

Com atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para casos de alta complexidade, o hospital atende uma população estimada em mais de 1,3 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios da região.

Focado em ações que valorizem os aspectos sociais, ambientais e financeiros, o HRBA foi o primeiro hospital público do Brasil a obter o selo internacional de sustentabilidade “Materiality Disclosures”, emitido pela Global Reporting Initiative (GRI), mediante a produção de um relatório de sustentabilidade.

A GRI é uma entidade sem fins-lucrativos sediada na Holanda, que estimula e reconhece, em escala mundial, a inclusão de práticas sustentáveis em organizações públicas, privadas e do terceiro setor.

No aspecto ambiental, a unidade tem colhido muitos frutos. De 2017 até maio de 2021, o Regional de Santarém reciclou mais de 400 toneladas de resíduos, sendo mais de 235 toneladas em resíduos orgânicos. Atualmente, o Hospital Regional do Baixo Amazonas está reciclando mais de 25% do total de resíduos gerados na unidade.

Por meio do projeto “Compostagem e Horta Orgânica”, lançado em outubro de 2015, a unidade consegue absorver toda a quantidade de lixo orgânico gerada. Os resíduos que antes eram desperdiçados passaram a ser aproveitados em benefício da comunidade do hospital.

Uma horta é cultivada na própria área externa da instituição. Em 2020, mil quilos de verduras, legumes e frutas foram colhidas. Com isso, a unidade contribui com o meio ambiente, reduz gastos com a compra de alimentos e proporciona uma alimentação mais saudável aos pacientes, acompanhantes e colaboradores. O hospital produz quase 50 mil refeições por mês.

“Todas essas conquistas são mérito dos profissionais que atuam em nossa unidade e são a comprovação de que é possível conciliar a assistência à saúde, segurança e qualidade às boas práticas ambientais. Temos mais que profissionais, contamos com a atuação de cidadãos comprometidos com a sociedade e com as futuras gerações”, destaca o diretor Administrativo e Financeiro, Bruno Rezende.

O HRBA faz parte de um seleto grupo no Brasil – há seis anos consecutivos – que detém o certificado ONA 3 Acreditado com Excelência e este ano se consolidou como referência internacional em segurança do paciente ao conquistar o 1º lugar no 4º Seminário Internacional de Segurança do Paciente e Acreditação em Saúde, promovido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

