Hospital Regional do Baixo Amazonas promove trabalhos voluntários

Sábado (28) de agosto, é comemorado o dia Nacional do Voluntário, cerca de 6 milhões de Brasileiros realizam algum tipo de trabalho voluntário no Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), relativos a 2019.

E para falar sobre essa data, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) situado em Santarém promove e incentiva atuação de voluntários junto ao trabalho assistencial da unidade, onde fortalece as ações de humanização ao paciente.

O projeto Pequeno Clowns é um grupo de palhacinhos que diverte qualquer público, o hospital ao saber do projeto realizado pela Ralieny, que é diretora do grupo de teatro José Dilon, recebeu o convite pra fechar essa parceria, que aconteceu depois que ela passou pelo hospital como paciente. Desde então a diretora que é pedagoga firmou uma parceria de ações voluntárias com o Regional Baixos Amazonas.

No período da Pandemia , Ralieny mobilizou um novo grupo, formado por integrantes do Movimento De Cursilho De Cristandade (MCC), intitulado de “ Pedacinhos De Amor”, na qual cartas escrita a mão com mensagens positivas, orações, paz e coragem era enviadas para os profissionais que atuavam na linha de frente do combate ao Coronavírus.

As ações de voluntariados que acontecem no hospital, seguem todas as diretrizes que garantem a segurança de todas as pessoas envolvidas neste trabalho.

Para ser um voluntário no Hospital Regional Baixo Amazonas (HRBA) é so entrar no endereço eletrônico abaixo e preencher o formulário disponível no menu voluntário. São diversas áreas em que o voluntário poderá atuar, como por exemplo brinquedoteca, cuidados com a beleza e higiene, eventos, interação musical, oficinas e assistência espiritual entre outros.

Link para se candidatar a voluntário: https://hrba.org.br/.

Foto: Pró-Saúde