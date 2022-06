Hospital Regional do Baixo Amazonas realiza ação “Junho Vermelho”

O objetivo é incentivar a doação de sangue, que podem ser feitas no Hemopa Santarém, neste sábado (25/6)

Com o objetivo de reforçar as doações de sangue na região e abastecer o estoque da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Santarém, o Comitê Transfusional do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) realizou nos dias 23 e 24 de junho, uma ação em alusão ao “Junho Vermelho”.

A equipe da unidade do Governo do Pará, gerenciada pela Pró-Saúde, montou um túnel lúdico com informações sobre a importância de doar sangue.

A auxiliar administrativa do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), Misa Farias, que é doadora de sangue há 12 anos, prestigiou a ação.

“Eu vi a necessidade da doação de sangue a partir do momento que tive um familiar doente e precisava de doação com urgência. Aprendi de uma forma dolorosa e sempre estimulo meus amigos a praticarem este gesto que salva vidas de verdade”, alerta.

Temas como: critérios para ser um doador de sangue, ciclo do sangue, fluxo de transfusão do HRBA e Hemovigilância foram explanados para colaboradores e usuários que passavam pelo túnel.

“Este é um mês muito importante, que sensibiliza as pessoas a adotarem esse gesto solidário que pode salvar vidas. Precisamos dos doadores para manter os bancos de sangue e continuar atendendo os pacientes”, destaca a enfermeira da Agência Transfusional, Paula Maia.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas realiza em média 500 transfusões de sangue por mês e por ser uma unidade de média e alta complexidades, referência em tratamento oncológico e em cirurgias na região, precisa com frequência de bolsas de sangue, sendo um dos maiores consumidores da região.

“Depois de coletado no Hemopa, recebemos componentes do sangue, armazenamos e realizamos a transfusão diante da solicitação médica. Alguns procedimentos como, por exemplo, cirurgia cardíaca, pode demandar a utilização de até 15 bolsas de sangue para garantir a segurança do paciente durante o atendimento”, enfatiza a enfermeira Paula.

O diretor Administrativo do HRBA, Bruno Rezende, reforça a importância da doação de sangue. “Queremos sensibilizar todos que passam pela nossa unidade sobre o ato de doar sangue, pois somos um hospital referência em várias regiões do Estado do Pará, que realiza cirurgias de alta complexidade e atendimentos oncológicos e precisamos de sangue à disposição o ano inteiro. Doe sangue e nos ajude a salvar vidas”, finaliza.

Critérios para doação de sangue

• Sentir-se bem, com saúde;

• Apresentar documento oficial de identidade com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional;

• Ter entre 16 e 69 anos;

• Pesar igual o superior a 50 Kg;

Além dos critérios acima, vale destacar que quem tomou a vacina contra a Covid-19 precisa aguardar sete dias para realizar a doação. Para garantir a segurança, a equipe fará avaliação durante a triagem.

Serviço

Tema: Campanha de Doação de Sangue do Hemopa

Data: 25/6 (7h30 às 17h)

Local: Hemopa Santarém

Endereço: Avenida Frei Vicente, bairro Aeroporto Velho

Foto: Divulgação