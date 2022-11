Hospital Regional do Marajó abre vagas de trabalho para PCDs

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado no município de Breves, está realizando processo seletivo para contratação exclusiva de Pessoas com Deficiência (PCD) nas áreas assistencial, operacional e administrativas.

Os interessados devem enviar currículos até o dia 2 de dezembro deste ano, com laudo atualizado anexo, para o e-mail: selecao.hrm@indsh.org.br. Os candidatos que tiverem os currículos aprovados serão comunicados sobre dia e hora da realização das provas e entrevistas. O hospital pede como requisitos: nível médio, ensino técnico, superior completo e conhecimentos de informática. Além disso, os candidatos devem residir no município de Breves oi ter disponibilidade para mudança.

O HRPM é um órgão da rede de saúde pública do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade dispõe assistência de média e alta complexidades para aproximadamente 300 mil habitantes dos municípios vinculados ao 8° Centro Regional de Saúde (CRS) – Breves, Anjás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

SERVIÇO

O HRPM fica na avenida Rio Branco, nº 1.266, no bairro Centro. Mais informações: (91) 3783.2140 / 3783 / 2127.

Veja o edital completo.

Foto: Ascom HRPM