Hospital Regional do Marajó comemora a Páscoa junto aos usuários

Em vez dos tradicionais chocolates, pacientes foram presenteados com cupkace funcional para adoçar a data

O fim de semana foi especial para os pacientes do Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado no município de Breves, no arquipélago do Marajó, que receberam um cupkace funcional de casca de banana, com aveia e de coco, em comemoração à Páscoa, lembrada neste domingo (17).

O pequeno usuário David Lucas Ferreira de Souza, de apenas 3 anos, foi um dos beneficiado com a ação. O pai, David Ferreira de Souza, agradeceu ao hospital por deixar a manhã do seu filho mais alegre. “Com certeza vai deixar ele mais feliz. A gente agradece por sempre lembrar da gente nessas datas comemorativas. Meu filho gostou muito”, contou o pai de David Lucas.

De acordo com a nutricionista do HRPM, Renata Feio, todos os pacientes foram orientados quanto aos benefícios dos ingredientes, além de algumas patologias mais específicas como diabetes, renais crônicos, doenças hepáticas e coronarianas.

“Cada cupcake foi produzido de forma saudável, e com alteração de alguns ingredientes, para atingir todos os pacientes com patologias que requerem um pouco mais de cuidado com a alimentação” pontuou a nutricionista.

O adolescente Caio Silva Dantas, 13 anos, está em tratamento desde o último dia 06, e foi diagnosticado com suspeita Doença de Chagas. A mãe, Alessandra Silva, não escondeu a gratidão. “Ele estava até esperando um doce mesmo porque gosta muito. Eu agradeço por esse atendimento humanizado aqui no Hospital Regional que estamos recebendo” disse Alessandra.

O Hospital Regional Público do Marajó integra a rede de saúde do Governo do Pará. A unidade presta assistência de média e alta complexidade para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. O hospital fica na Avenida Rio Branco, 1.266, no bairro Centro. Mais informações: (91) 3783.2140 / 3783.2127.

Texto: Lucas Brilhante/Ascom HRPM

Por Governo do Pará (SECOM)