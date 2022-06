Hospital Regional do Marajó está recebendo currículos até sexta-feira (24)

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), situado em Breves no arquipélago do Marajó, está realizando processo seletivo para contratação de enfermeiro (a), e supervisor (a) de enfermagem, preferencialmente para pessoas com deficiência.

Os candidatos devem residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança. Interessados devem enviar seus currículos até o dia 24, na próxima sexta-feira, com o título da vaga no assunto, por e-mail: seleção.hrm@indsh.org.br. Os currículos passarão por triagem, que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH).

Os requisitos para concorrer a vaga de enfermeiro (a) são, ser bacharel em enfermagem, experiência na função mínima de 1 ano, e registro ativo no COREN-PA.

E para concorrer a vaga de supervisor (a) de Enfermagem estão a graduação em Enfermagem, pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI),vivencia em gestão de equipe e gestão de processo.

Após os currículos serem aprovados nessa fase, os candidatos serão comunicados sobre dia e hora da realização das provas e entrevistas.

Foto: Ascom HRPM