Hospital Regional do Marajó forma banco de reserva com vagas em diversas áreas de atuação

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, realiza processo seletivo para formação de banco de reserva para; enfermeiros, técnico de enfermagem, farmacêuticos, psicólogo clínico, assistente social, nutricionista clínica, assistente e auxiliar administrativo, cozinheiro (a), auxiliar de serviços gerais e técnico de segurança do trabalho (TST).

Os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

Para as vagas de enfermeiro os requisitos são; bacharel em Enfermagem e registro ativo no registro ativo no conselho regional de enfermagem (COREN-PA). Para técnico enfermagem os candidatos devem possuir, curso técnico de Enfermagem e registro no COREN-PA. Para as vagas de farmacêuticos, graduação superior em farmácia e registro no conselho regional de farmácia (CRF). Para psicólogo clínico os requisitos são, graduação em psicologia e vivência em rotinas e processos de psicologia voltados a área hospitalar. Para assistente social, os requisitos são, ensino superior em serviço social e registro no conselho regional de serviço social (CRESS). Para as vagas de nutricionista clínica são, graduação em nutrição, registro no conselho regional de nutrição (CRN) e vivência em rotinas na área hospitalar.

Já as vagas de auxiliar de serviços gerais, assistente e auxilia administrativo, os candidatos devem possuir o ensino médio completo. Todos os candidatos devem ter domínio de informática, experiência nas funções, residir no município de Breves, ou ter disponibilidade para mudança. As vagas também são direcionadas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Para se candidatar, é preciso enviar currículo para o seguinte endereço eletrônico: selecao.hrm@indsh.org.br, até o dia 15 de abril de 2022. É preciso especificar o cargo pretendido no título da mensagem. Ou deixar na portaria do HRPM.

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) integra a rede de saúde do governo do Estado. A unidade presta assistência de média e alta complexidade para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

O hospital fica na avenida Rio Branco, 1.266, no bairro Centro. Mais informações: (91) 3783.2140 / 3783.2127.

Texto: Lucas Brilhante (Ascom/HRPM)Por Governo do Pará (SECOM)