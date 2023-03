Hospital Regional do Marajó incentiva hortas comunitárias, domésticas e escolares

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, incentiva a produção de alimentos de forma sustentável por meio de hortas comunitárias, domésticas e escolares na região do Marajó. São adotadas técnicas que não agridem o meio ambiente, e apenas geram benefícios aos parceiros. A ação é conduzida pela Comissão de Sustentabilidade do Hospital.

A Escola Municipal de Ensino Infantil Pingo de Gente é uma das contempladas com a ação de educação sustentável. De acordo com a responsável pelo Serviço de Nutrição de Dietética (SND) da unidade hospitalar, Renata Feio, o objetivo é estimular os alunos a ter contato com a natureza e aprender como os alimentos são cultivados de forma correta. “É um incentivo para adquirir uma alimentação mais saudável, como frutas, verduras e legumes, plantados por elas mesmas, o que aumenta a satisfação e o privilégio em consumir estes alimentos”, disse Renata Feio.

Segundo ela, o contato com a horta isenta de agrotóxicos permite o desenvolvimento biopsicossocial da criança e conscientiza sobre a importância da preservação e interação com o meio ambiente. “Também é importante destacar a busca pela diminuição do consumo de proteína animal, e consequentemente por uma alimentação mais saudável, ajudando a reduzir a emissão de gases de efeito estufa’’, acrescentou.

Sustentabilidade – O consumo de legumes, hortaliças e frutas livres de agrotóxicos e adubos químicos integra as boas práticas de gestão voltadas à preservação do meio ambiente e da vida adotadas no HRPM. Os cuidados com a horta vão desde a produção do adubo até a colheita, passando pelo plantio das sementes adquiridas pela unidade. A horta do HRPM conta com 180 metros quadrados, produz 80% dos legumes consumidos no Hospital.

O Hospital Regional Público do Marajó é um órgão da rede de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade presta assistência de média e alta complexidade para aproximadamente 300 mil habitantes dos municípios vinculados ao 8º Centro Regional de Saúde (CRS) – Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Texto: Lucas Brilhante – Ascom/HRPM

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação