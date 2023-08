Hospital Regional do Sudeste do Pará abre vagas para profissionais da área farmacêutica

O Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, está contratando farmacêuticos, auxiliares de farmácia e auxiliares de abastecimento farmacêutico. As inscrições vão até 31 de agosto. O hospital atende mais de 1 milhão de pessoas de 22 municípios paraenses.

Requisitos para as vagas de emprego na área farmacêutica no Hospital Regional do Sudeste do Pará

Farmacêutico

Formação em Farmácia

Pós-graduação na área

Registro ativo no Conselho Regional de Farmácia

Disponibilidade para trabalhar em ambiente dinâmico

Responsabilidade por coordenar a Farmácia do Hospital

Auxiliar de farmácia

Ensino médio completo

Conhecimentos básicos de farmacologia, gerenciamento de estoque de medicamentos e procedimentos administrativos relacionados a uma farmácia hospitalar

Auxiliar de abastecimento farmacêutico

Ensino médio completo

Conhecimentos básicos em controle de estoque, recebimento de produtos e organização de almoxarifado

Como se candidatar – Os interessados em fazer parte da equipe farmacêutica do Hospital Regional de Marabá, devem enviar seus currículos atualizados até o dia 31 de agosto para o endereço de e-mail: vagas.hrsp@gmail.com , indicando no assunto a vaga de interesse.

É desejável que os profissionais possuam experiência na área. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar. As diferentes etapas do processo seletivo contam com a realização de testes e entrevistas, e são eliminatórias. A instituição valoriza a diversidade e está empenhada em oferecer ambiente de trabalho inclusivo e enriquecedor.

Foto: Marco Santos/Ag.Pará