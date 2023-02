Hospital Regional do Tapajós oferta exames de mamografia

Para reforçar sobre a importância da realização do exame de mamografia, o Hospital Regional do Tapajós (HRT) Teófilo Olegário Furtado, localizado em Itaituba, estará intensificando os agendamentos do exame na unidade até sexta-feira (10).

A iniciativa é em alusão ao Dial Nacional da Mamografia, que é comemorado no dia 5 de fevereiro.

Serviço – O agendamento da mamografia pode ser realizado diretamente na unidade localizada na Avenida Marechal Rondon, das 15h às 17h.

Os interessados devem levar os seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de residência, cartão do SUS e solicitação médica. Caso a pessoa não tenha o encaminhamento poderá comparecer a unidade para buscar orientação quanto ao pedido.



A marcação do exame será feita na recepção do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT do Hospital Regional do Tapajós.

Exame – A mamografia é uma radiografia das mamas, que utiliza a radiação para revelar nódulos e possíveis tumores. O exame faz parte de um conjunto de ações que auxiliam na detecção precoce do câncer de mama e no seu tratamento.



Para a enfermeira Edielma Lira, supervisora do SADT, a mamografia é um aliado importante na detecção precoce do câncer de mama. “Nós, como unidade de saúde, queremos estar ao lado das mulheres em sua jornada de saúde. A campanha é uma oportunidade para as elas agendarem o exame, mas ele pode ser feito durante todo o ano na nossa unidade”, enfatizou.

Infraestrutura – Atualmente, o HRT conta com 153 leitos de internações, sendo 81 clínicos cirúrgicos, 19 clínicos médicos, 20 UTI Adulto, 10 UTI Pediátrica, 10 UTI Neonatal, 08 Ginecológicos e obstétricos e 05 leitos UCI Canguru. Além disso, disponibiliza de outros 16 leitos de pronto atendimento, sendo 06 Adultos, 06 Pediátricos e 04 de estabilização (Sala-Vermelha); totalizando 169 leitos operacionais.

Sobre o hospital – O Hospital Regional do Tapajós integra a rede de saúde pública do Governo do Pará, sendo gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS). Atende casos de média e alta complexidade, ofertando serviços 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Texto: Ascom HRT

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascsom HRT