Hospital Regional do Tapajós realiza primeira cirurgia geral pediátrica

A equipe do Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, realizou, na quarta-feira (5), com sucesso, a sua primeira cirurgia geral pediátrica. O paciente foi o pequeno J.L.S.L, de 5 anos, que sofria de intussuscepção intestinal com invaginação do íleo, sendo constatada ruptura e obstrução intestinal.

A cirurgia durou duas horas e 14 minutos, não havendo nenhuma intercorrência durante o procedimento. A criança encontra-se estável em clínica cirúrgica.

Segundo a mãe da criança, Eloisa Lima, 42 anos, há mais ou menos três semanas, o filho se queixava de dores na região do abdômen. Com o desconforto cada vez mais constantes, seguiu para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), onde foram realizadas a avaliação e exames, sendo então encaminhado para o HRT.

O cirurgião que realizou o procedimento, Raphael Carneiro, nascido em Itaituba, confirmou o sucesso da cirurgia e contou como se sente fazendo parte desse processo de ampliação de serviços para a região. “A cirurgia foi um sucesso e me sinto muito feliz e grato por voltar para minha terra e poder ajudar a população da minha região, e contribuir com a história e evolução desta parte do Pará, estamos aqui para somar”.

Além de Raphael Carneiro, participaram da cirurgia o médico cirurgião, Gualter Andrade, o anestesista Silvio Alves, o enfermeiro plantonista do centro cirúrgico, Diogo Brasil, e as técnicas de enfermagem, Diana Nobre e Elzemir Soares.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, parabeniza a equipe médica pelo sucesso desse primeiro procedimento cirúrgico pediátrico e destaca a importância da expansão dos serviços de média e alta complexidade na região do Tapajós. “O HRT é mais um exemplo de que é possível descentralizar esses tipos de atendimento da capital, permitindo que os pacientes sejam atendidos cada vez mais perto de onde moram”, comemorou o titular da Sespa.

Por: Douglas Gomes (Ascom / HRT).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará