Hospital Regional dos Caetés oferta vaga para coordenador de logística

Foto: Marco Santos / Ag. ParáO Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), no município de Capanema, nordeste paraense, está realizando processo seletivo para coordenador de Logística. Os interessados devem enviar currículo, exclusivamente, para o e-mail: dp.hrpc@indsh.org.br, com o cargo pretendido no título, até o dia 11 de maio de 2021.

Os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados, serão comunicados do dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

Os candidatos ao cargo devem possuir seguintes conhecimentos e habilidades: Graduação em Administração, Gestão em Logística e/ou outros cursos correlacionados. Conhecimento em informática avançada e vivência em gestão de equipe. Experiência em rotinas, ferramentas e processos administrativos em Almoxarifado e Compras.

Estrutura – Com assistência de média e alta complexidade, o HRPC disponibiliza 41 leitos, sendo 31 de internação cirúrgica e 10 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI ) adulta, para atender a demanda de 16 municípios da região. A unidade é referência para Neurocirurgia, Ortopedia/Traumatologia, Cirurgia Geral e Terapia Intensiva. No HRPC os usuários são 100% Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço – O HRPC é um órgão do Governo do Pará e atende usuários SUS. Estamos na Av: Barão de Capanema ,nº 3191/Bairro Centro Capanema. Mais informações: 91 3462-3051.