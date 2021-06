Hospital Regional em Paragominas tem renovada a certificação ONA II de qualidade

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, manteve a acreditação plena pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A efetiva aplicação dos padrões de qualidade e segurança assistencial aos usuários, bem como desenvolvimento dos processos assistenciais de forma integrada são práticas fundamentais para essa certificação.

A melhoria contínua de um atendimento seguro, humanizado e de qualidade para uma população de aproximadamente 800 mil habitantes de 23 municípios do nordeste paraense, são ganhos permanentes que impactam em toda regional de saúde e reverbera a qualidade para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo Pará.

ONA II ou Acreditado Pleno, como é chamado tecnicamente, cumpre minimamente 80% dos padrões de qualidade e segurança do paciente e 70% dos padrões ONA de gestão integrada. O HRPL foi submetido ao processo de recertificação por meio da metodologia utilizada pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG), que acompanhou o desenvolvimento das ações na instituição, e no último dia 15 o resultado confirmou a manutenção da certificação ONA II ao HRPL.

Segundo a enfermeira coordenadora do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), Tassilene Gonçalves, vários desafios foram superados para manter o hospital acreditado em nível II, tais como interação entre os processos, efetiva comunicação entre os profissionais de saúde e gestão integrada.

“Trabalhar com gestão integrada requer um esforço maior ainda das equipes. Porém, conseguimos ver os benefícios para os usuários, destacando as principais vantagens: confiança nos serviços prestados pela instituição e a satisfação dos usuários com os procedimentos e tratamentos aos quais são submetidos. E para os colaboradores, buscamos uma maior integração entre equipes com a possibilidade de desenvolvimento profissional, a redução de riscos de acidentes de trabalho, maior qualidade de vida e produtividade”, destacou a coordenadora do NQSP, área responsável pela gestão dos processos de Acreditação Hospitalar.

Tassilene Gonçalves finaliza com a informação que no Brasil são 85 hospitais com a certificação ONA 2 e, no Pará, quatro.

Ezequiel Soares Nunes, 41 anos, lavrador do município de Ipixuna do Pará, paciente admitido no HRPL por conta de um acidente de trabalho, é um dos usuários atendidos pela equipe multiprofissional recertificada. Segundo ele, todos os profissionais da assistência à saúde, e demais colaboradores, são atenciosos, sempre lhe informaram sobre o que estava sendo feito em relação ao seu atendimento.

“O atendimento do HRPL é muito bom, todos atendem bem. Cheguei e fui atendido imediatamente. Eu gostaria de pedir a cada um que continuem assim, todos sempre atenciosos, esclarecendo tudo sobre o tratamento. Além de tudo isso, a comida é boa, e também estou muito feliz, pois ganhei uma muleta do hospital; sem ela, eu não teria condições de andar”, ressaltou o usuário.

Ezequiel Nunes, residente em Paragominas, foi vítima de grave acidente com caminhão que provocou politrauma em sua perna esquerda. Ele ficou internado por sete dias, passou por procedimento cirúrgico de alta complexidade. Apesar da gravidade do caso, ele teve evolução no quadro de saúde clínico e teve alta no último dia 17, graças ao atendimento resolutivo da equipe multiprofissional do HRPL, que oferece várias especialidades, entre elas em ortopedia e traumatologia.

Durante sua despedida, ele ganhou muletas de presente da colaboradora Francisca Edileide de Araújo, que fez a doação para auxiliar a locomoção do paciente, que agradeceu a gentileza.

De acordo com o diretor executivo do HRPM, o administrador hospitalar Marcelo Azevedo, desde o momento da certificação ONA II, em fevereiro do ano de 2020, foram despendidos muitos reforços da equipe multidisciplinar, que resultaram na conquista da recertificação.

“Conquistamos a melhoria contínua na qualidade dos serviços, e com os cuidados com os nossos pacientes, conforme padrões de excelência, e sendo reconhecido a nível nacional e internacional. A recertificação veio nos premiar, confirmar que os nossos processos são seguros, com qualidade e continuidade. Também temos muito que agradecer a parceria com o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde”, declara o diretor.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública, Romulo Rodovalho, a certificação ratifica o empenho da Sespa em assistir a população da melhor forma. “É importante valorizar todo o esforço realizado pela equipe do Hospital pela conquista da reacreditação. A Sespa preza pelo cuidado com a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população”.

O HRPM é uma unidade do Governo do Pará administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. A unidade hospitalar presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 800 mil habitantes de 23 municípios do nordeste paraense. Nos casos de urgências do SAMU, o hospital recebe os pacientes diretamente pelo Pronto Atendimento, com equipe de suporte 24h.

Serviço: O Hospital Regional Público do Leste (HRPL) está localizado na rua Adelaide Bernardes, s/n, bairro Nova Conquista, em Paragominas. Mais informações pelos telefones (91) 3739-1046 / 3739-1253 / 3739-1102.

Texto: Joelza Silva (ascom)

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação