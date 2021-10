Hospital Regional Público da Transamazônica atenderá consultas e exames em neuropediatria

A partir da próxima segunda-feira (18), o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, na região Oeste, vai oferecer atendimento em neuropediatria. Será possível realizar, a cada mês, 150 consultas ambulatoriais na especialidade e 130 exames de eletroencefalograma no Hospital, que é referência para nove municípios da Região de Integração Xingu e mais de 500 mil pessoas. Para o governador Helder Barbalho, a medida atende a uma demanda histórica dos moradores da região.

“Com essa medida, a população não precisará mais se deslocar para a capital ou para outras cidades. Essa é uma estratégia da nossa gestão: interiorizar especialidades médicas, aproximar os serviços e garantir atendimento para todos que precisam”, assegurou Helder Barbalho.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, explicou que essas medidas, articuladas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), tem contribuído para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as regiões do Pará. “Considerando que a alta complexidade é responsabilidade dos estados, o nosso objetivo é descentralizar, cada vez mais, os procedimentos dessa natureza para os municípios mais distantes, com a ampliação de serviços nas unidades hospitalares já existentes e construção de novos hospitais regionais”, complementou.O HRPT é referência de atendimento de qualidade à população dos dez municípios da Região de Integração XinguFoto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

No HRPT serão oferecidas, mensalmente, 150 consultas e 130 eletroencefalogramas – exames que identificam alterações neurológicas, como em caso de convulsões ou episódios de alteração da consciência.

Prevenção – De acordo com Edson Primo, diretor Hospitalar do HRPT, a atuação dos profissionais na especialidade de neuropediatria engloba, além do tratamento, o acompanhamento e a prevenção de diversos problemas que possam comprometer o bom desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças.

“Nosso atendimento atuará a partir dos anos iniciais do desenvolvimento das crianças. Desta forma, esse acompanhamento possibilitará que os médicos deem atenção especial para os casos que recebermos”, informou o diretor.

O agendamento para as consultas ambulatoriais na especialidade de neuropediatria no Hospital Regional da Transamazônica será realizado mediante solicitação à Central de Regulação do município de origem. “Reforçamos que as consultas precisam ser solicitadas na Central de Regulação de Vagas dos municípios da Região do Xingu, pois os atendimentos são regulados pela Secretaria de Saúde”, esclareceu Edson Primo.

Referência regional – O Hospital Regional Público da Transamazônica é uma unidade de saúde que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde. O Hospital é o único da Região de Integração Xingu a contar com unidades de tratamento intensivo neonatal e pediátrico.

O HRPT é reconhecido nacionalmente como um dos melhores hospitais públicos do Brasil. A unidade possui a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O reconhecimento atesta a qualidade dos serviços prestados à população no interior do Pará. (Colaboração de Karina Suede – Ascom/ HRPT).

Fonte agenciapara.com.br