Hospital Regional Público do Marajó adere à campanha ‘Novembro Roxo’, sobre a prematuridade

Entre os dias 23 e 24 deste mês, o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, realizou evento referente ao “Novembro Roxo”, campanha que objetiva sensibilizar a população quanto à prevenção da prematuridade e da importância do contato pele a pele entre prematuro e mãe nos primeiros momentos do nascimento. A organização da ação, que traz como tema: “Pequenas ações, grandes impactos”, foi protagonizada pelo supervisor de Enfermagem Jader Aguiar; por Danielle Barbosa, Líder do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU); e Jaciara Assunção, enfermeira Assistencial da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do HRPM.

Jader Aguiar comenta que durante o evento foi destacado às gestantes do Ambulatório, puérperas e parturientes das unidades de internação, assim como acompanhantes e familiares de usuários internados em UTI’s adulto e Pediátrica, os benefícios do contato pele a pele para a população prematura e não prematura.

“O HRPM, representado pela equipe multiprofissional das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, aderiu à campanha nacional “Novembro Roxo”, alusivo à prevenção da prematuridade para alertar à população marajoara sobre o assunto, bem como instruir acerca dos cuidados com o neonatal, proporcionando ao público-alvo mais conhecimento sobre a prematuridade, assegurando cuidados mais assertivos”, finalizou o gestor.

A programação aconteceu no Hall das Clínicas, Espaço da Gestante e Auditório da unidade, onde foram realizadas rodas de conversa e palestras que difundiram o assunto da campanha, além disso, a equipe deu orientações às gestantes sobre a amamentação, realizou um piquenique interno e entregou brindes para as participantes. Nesse ano, além da programação às futuras mães, foi realizada uma sessão fotográfica com recém-nascidos com temática: “Ursinhos Carinhosos”.

Leonarda Gomes, de 27 anos, participou do evento e relata que experienciou ser mãe de prematuro. “Foi um momento difícil, mas meu filho foi muito bem cuidado na UTI Neonatal do Regional do Marajó. Tive dificuldade até por conta do tamanho dele, pois era difícil de pegá-lo. Os profissionais foram essenciais, pois me ajudaram bastante nesse cuidado e na amamentação. A iniciativa do HRPM é essencial, porque vivi a experiência e continuo aprendendo mais sobre, foi muito”, elogiou Gomes.

O hospital presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios vinculados ao 8° Centro Regional de Saúde (CRS) – Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Serviço: O Hospital Regional Público do Marajó está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no centro de Breves. Mais informações poderão ser obtidas via telefones: (91) 3783.2140 / 3783.2127.

Texto: Pedro Amorim/HRPM

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação