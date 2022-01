Hospital Regional Público dos Caetés registra mais de 111 mil atendimentos à população

O Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC) “Dr. Jorge Neto da Costa”, em Capanema, concluiu o ano de 2021 mantendo a qualidade na prestação de serviços e atendimento seguro e humanizado. Desde do ano passado, quando o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) assumiu a administração da unidade, que é um órgão do Governo do Pará, até dezembro deste ano, foram efetivados 111.559 atendimentos mais relevantes que culminaram 98% de satisfação de seus usuários.

Entre eles, ressaltamos 11.646 atendimentos ambulatoriais, 1.746 internações, 2.085 cirurgias, 89.929 exames gerais, 1.496 de urgência/emergência, 148 atendimentos transfusionais, 2.134 do serviço social, 148 em fonoaudiologia, 1.748 sessões de fisioterapia e 479 atendimentos em psicologia.

Entre os avanços e conquistas da gestão, o diretor Executivo do HRPC, Rodrigo Fröhlich, destacou a ampliação de 10 novos leitos que elevou de 41 para 51 o número de leitos, em benefício direto aos usuários da Clínica Cirúrgica.

Entre os beneficiados pela assistência de média e alta complexidade está o usuário, Antônio Vagner Ribeiro da Cruz, 37 anos, de Nova Esperança do Piriá. Ele sofreu acidente de motocicleta e fraturou a clavícula e foi encaminhado, via Regulação Estadual, para atendimento no HRPC, onde passou por cirurgia e outros procedimentos. Com a evolução positiva de seu estado de saúde, ele está prestes a receber alta. “Eu achei ótimo o tratamento. Todos cuidaram muito bem de mim, graças a Deus. Obrigado pelo excelente atendimento prestado por esses profissionais do HRPC”.

Visando a melhoria contínua da assistência prestada aos seus usuários, a gestão do Regional dos Caetés, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), destaca os avanços e conquistas, em 2021, entre elas, o administrador cita:

– Oferta de atendimento no sistema de portas abertas para casos de baixa e média complexidade em ortopedia 24 horas.

– Contratação de mais um ortopedista, um anestesista e um radiologista, todos em plantão de 24h.

– Elevação de 41 para 51 o número de leitos, em benefício direto aos usuários da Clínica Cirúrgica.

– Recorde de cirurgias num único mês, desde a inauguração do hospital.

– Aumento no número de exames de tomografia com contraste e ultrassonografia com doppler.

– Oferta de exames de colonoscopia e mais exames de endoscopia digestiva alta.

– Aumento do número de consultas ambulatoriais, com início do ambulatório de gastroenterologia, mastologia e acréscimo de mais consultas de cardiologia, ortopedia e anestesiologia.

– Implantação de Engenharia Clínica e de Manutenção Geral 24h;

– Início do atendimento de fonoaudiologia para pacientes internados.

– Implantação de protocolos de atendimento.

– Implementação de protocolos hospitalares, além do início do processo de implementação do plano terapêutico multiprofissional.

“Estamos muito felizes pelas conquistas que obtivemos em 2021. Temos uma equipe multiprofissional que se dedica todos os dias para garantir um atendimento seguro e humanizado. Estamos sempre investindo na capacitação de nossos colaboradores com ações de educação em saúde, que impacta diretamente na segurança do paciente e na melhoria contínua dos serviços. Agradeço o compromisso de nossa equipe e ao Governo do Pará pelos investimentos na assistência à saúde pública da região dos Caetés”, ressaltou Rodrigo Fröhlich.

Solidariedade e responsabilidade social- Todos os meses, o HRPC adere às campanhas nacionais em saúde, de lutas e prevenção. No Outubro Rosa, em prevenção ao câncer de mama, a unidade hospitalar recebeu caravanas dos municípios vizinhos e realizou mais de 250 mamografias para o diagnóstico precoce do câncer de mama nas mulheres do nordeste paraense. No mesmo mês, o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HRPC também realizou a campanha “Criança Feliz”, que arrecadou dezenas brinquedos, entre os colaboradores, que foram distribuídos na comunidade do Lixão de Capanema e em outros bairros da periferia.

Durante a campanha referente ao Novembro Azul, foram realizadas palestras e rodas de conversas para usuários e colaboradores sobre o câncer de próstata. E no Dezembro Vermelho, foram oferecidos testes rápidos para detecção do vírus HIV. A ação foi realizada para usuários em espera na Recepção.

Além de cumprir seu papel dentro da assistência pública na região, a gestão do HRPC também desempenha ações de responsabilidade social junto a comunidade local. Em dezembro, houve a realização da campanha Natal Solidário, onde 50 famílias foram beneficiadas com cestas básicas de alimentos, que também foram arrecadados entre os colaboradores.

A gestão destaca ainda ações de sustentabilidade em preservação ao meio ambiente ao destinar todo o material reciclável proveniente da unidade para uma cooperativa de catadores local.

O HRPC oferece assistência nas especialidades de Ortopedia/Traumatologia, Neurocirurgia, Cirurgia Geral e Terapia Intensiva. Os usuários atendidos são procedentes dos municípios vinculados ao 4° Centro Regional de Saúde (4°CRS), composto por Capanema, Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu, mas também são atendidos usuários provenientes de outras regiões. Os usuários podem ter acesso à assistência no HRPC com encaminhamento via Central Estadual de Regulação, sendo 100% Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço: O HRPC é um órgão da rede de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. A unidade hospitalar atende usuários 100% SUS. Funciona na Avenida Barão de Capanema, nº 3191, Bairro Centro, na sede municipal de Capanema. Mais informações: (91) 3462-3051.

Texto: Marcelo Zeno

Fonte Agencia Pa