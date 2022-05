Hospital Regional Público, em Paragominas, homenageia equipe de Enfermagem

Referência na assistência de média e alta complexidade, o Hospital Regional Público do Leste (HRPL) em Paragominas, sudeste do Pará, disponibiliza assistência à saúde para uma população de cerca de 800 mil habitantes, de 23 municípios do nordeste paraense, com a oferta de consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, e assistência em casos de urgência, quando o hospital recebe os pacientes via Pronto Atendimento.

A Unidade conta com atuação de equipe de suporte 24h. Entre os profissionais, destaca-se a atuação da Enfermagem. São 153 colaboradores, dos 267 diretos lotados na instituição, o equivalente a aproximadamente 48% do número total.

Como forma de destacar o valor da Enfermagem dentro da equipe multiprofissional, o HRPL, por meio da sua diretoria Assistencial, promoveu, nos dias 11, 12 e 13 de maio, a Semana de Enfermagemcom, a partir do tema “Uma voz para liderar! Uma visão para o futuro da saúde”.

O evento discutiu ações voltadas para a qualidade e segurança dos pacientes; a importância da higienização das mãos para controle de infecção no ambiente hospitalar, temas que são vivenciados no dia a dia do exercício profissional.

A Semana de Enfermagem contou com a Mesa Redonda “Conhecendo o setor do outro”, que proporcionou troca de conhecimentos entre o que cada profissional faz, além de sessões de cinema, denominada Enfercine: “Desenvolvendo equipes de alta performance”, que promoveu o resgate da história da Enfermagem e a importância da sua atuação na sociedade.

De acordo com o enfermeiro Clóvis Guse, diretor Assistencial do HRPL, a Enfermagem tem um papel importante no cuidado do paciente, e na humanização da assistência, pois realiza o planejamento assistencial utilizando a sistematização da assistência de Enfermagem, que dentre outras atividades, realiza cuidados, tais como banho, administracão de medicação, curativos, desempenhando dessa forma, um papel fundamental junto à equipe multiprofissional, por ser o elo entre as demais equipes responsáveis pela assistência à saúde do usuários.

“A Enfermagem acompanha o cuidado da fisioterapia, da psicologia; monitora o plano terapêutico e o cuidado das especialidades; registra as informações a respeito de todo o plano do cuidado. Por isso, Enfermagem acaba sendo um ponto central do cuidado da assistência. No HRPL a equipe de Enfermagem já tem uma história de tradição, e é reconhecida pela conquista da certificações de qualidade que o Hospital conquistou. A Enfermagem tem esse papel de sustentação do cuidado; do envolvimento da família no cuidado. A enfermagem acaba educando, ensinando, preparando o paciente para o autocuidado, ajudando a família nesse processo de interação sobre o cuidado. A Semana de Enfermagem do HRPL vem resgatar a importância, o valor, a gratidão, o agradecimento que a direção do Hospital tem frente a toda essa demanda, e a esse papel importantíssimo que a Enfermagem desempenha dentro do Hospital”, pontua o diretor Assistencial do HRPL.

A equipe de Enfermagem do HRPL é composta por 152 profissionais, sendo 117 técnicos de Enfermagem, e 36 enfermeiros, que se somam à equipe multiprofissional formada por médicos especialistas, e especialistas não médicos, como profissionais: assistente social psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros envolvidos na assistência à saúde, e no evento foi evidenciada a importância dos profissionais junto aos demais, por meio das discussões de temas que fazem parte do dia a dia dessa equipe no âmbito hospitalar.

Jardson dos Santos Soares, que é técnico de Enfermagem do HRPL desde 20015, já exerceu a sua função em vários setores da instituição, e que atualmente é colaborador do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Unidade, opinou sobre a programação da Semana de Enfermagem do Hospital.

“A Semana de Enfermagem representa o reconhecimento dos profissionais que se dedicam todos os dias aos seus pacientes, trabalhando, atuando com responsabilidade. A equipe de Enfermagem tem um objetivo muito grande de cuidar com harmonia de todos que precisam dela”, destacou o profissional.

Durante o período que o HRPL foi designado pelo governo do Pará para assumir o perfil assistencial do tratamento a usuários com Covid-19, e a equipe de Enfermagem teve grande participação na força tarefa responsável por salvar aproximadamente 400 pacientes, mostrando assim, quanto é essencial a sua atuação junto à equipe multiprofissional.

“Atuar no enfrentamento da Covid-19 foi desafiador, pois era tudo muito novo para a equipe, mas foi um momento de muita experiência e aprendizado, e conseguimos ajudar quem estava precisando da equipe, e hoje nos sentimos honrados pela nossa atuação em um momento tão delicado. Eu sou muito grato a tudo isso que o HRPL me proporcionou, me sinto grato por ter sido bem acolhido quando cheguei neste hospital e me sinto honrada em fazer parte desta equipe maravilhosa de Enfermagem”, destacou Jardson Soares.

Valter Nascimento Soares, 72 anos, morador da capital paraense, Belém, é um dos inúmeros usuários que receberam os cuidados da equipe de Enfermagem do HRPL. O usuário, que foi submetido à cirurgia em 03 de abril, para tratar um tumor no intestino, procedimento realizado pela equipe de cirurgia oncológica da Unidade; chegou a ficar internado na UTI, e que está com previsão de alta para hoje (14), não perdeu a oportunidade de opinar sobre o atendimento recebido, antes de retornar para sua cidade, onde continuará o acompanhamento em outro hospital da rede pública estadual.

“Fui muito bem atendido no HRPL. Só tenho agradecimentos à equipe. Passei por 3 consultas, e a cirurgia aconteceu em pouco tempo após. Aqui o atendimento é tão bom, que parece clínica particular”, reconheceu o usuário.

A Enfermeira Tamires Cosmo de Sousa atua na UTI, no atendimento a pacientes graves, que demandam assistência complexa, mas de acordo com a profissional, a equipe de Enfermagem é constantemente treinada para que o atendimento esteja sempre com a qualidade que o usuário merece.

“Por meio da nossa educação Continuada estamos todos os dias aprendendo coisas novas, e o principal, isso é extremamente importante, mas não podemos esquecer a humanização da assistência ao paciente, pois apesar do cuidado ser complexo, e as tecnologias aplicadas ao atendimento sejam super avançadas, a humanização do atendimento e o acolhimento da família sempre estão em primeiro lugar. O HRPL é uma escola, e eu tive uma oportunidade ímpar, que nunca vi em nenhum outro hospital; uma estar oportunidade de estar atuando e se enriquecendo com as experiências vivenciadas, e a melhor parte: aprender com o que há de melhor, com padrões de qualidade, como a exemplo do certificação nível 2 de qualidade da Organização Nacional de Acreditação (ONA)”, disse enfermeira.

Sobre a Semana da Enfermagem do HRPL, a enfermeira relatou que o evento sempre será um momento inesquecível, que fez a profissional se sentir honrada.

“Me sinto grata e honrada por fazer parte de uma equipe de Enfermagem maravilhosa como a equipe de Enfermagem do HRPL. Foi um momento inesquecível para mim. Primeiro, por ser a primeira Semana de Enfermagem que comemoro como enfermeira, então, pra mim é um momento muito marcante, e está sendo marcante também, a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. Eu sou muito orgulhosa pela minha profissão de enfermeira aqui no Hospital Regional de Paragominas”, enfatizou a enfermeira.

Texto de Joelza Silva (Ascom HRPL)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação