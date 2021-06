HP completa a aquisição da fabricante HyperX

A HP Inc. anunciou nesta terça-feira (1º) que completou a aquisição da HyperX. A notícia original da compra é de fevereiro de 2021, mas só agora todos os trâmites foram finalizados e a negociação foi dada como encerrada.

Anteriormente, a HyperX era a divisão gamer da Kingston e tem um catálogo variado de produtos, especialmente voltados para transmissão de conteúdo e gamers. O portfólio inclui periféricos como headsets, teclados, mouses, microfones e outros acessórios, que agora farão parte do setor Personal Systems da HP.

Bastante presente no Brasil, a HyperX tem como alguns dos principais lançamentos recentes no país o teclado Alloy Origins Core e o microfone QuadCast S.

HyperX Alloy Origins Core.Fonte: HyperX

Segundo a nova dona, a ideia é “fortalecer ainda mais a marca HyperX” e aumentar a “capacidade de criar as experiências de computação do futuro, expandir em outras frentes valiosas e desbloquear novas fontes de crescimento” no setor.

Informações divulgadas na época da compra indicam que o valor envolvido é de US$ 425 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões em conversão direta de moeda).

Fonte: HyperX