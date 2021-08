HP lança novos produtos com Chrome OS e monitor USB-C

A HP anunciou nesta terça-feira (10) a expansão da sua linha de dispositivos que rodam o Chrome OS, lançando um tablet híbrido com 4G e um computador all-in-one com tela giratória. A marca também apresentou um novo monitor com USB-C.

HP Chromebook x2 11

Chromebook x2 11.Fonte: HP/Divulgação

O novo tablet híbrido com 4G da HP tem tela sensível ao toque de 11 polegadas e teclado magnético destacável. O processador é o Snapdragon 7c, que funciona em conjunto com 8 GB de memória RAM, e a bateria possui autonomia de até 11 horas.

Feito de alumínio, ele traz duas entradas USB-C, leitor de digitais, câmera frontal de 5 MP e traseira de 8 MP, dois alto-falantes e suporte à caneta HP Wireless O Chromebook x2 11 estará à venda em outubro, custando a partir de US$ 599,99, o equivalente a R$ 3,1 mil pela cotação do dia.

HP Chromebase All-in-One

Chromebase AiO.Fonte: HP/Divulgação

O novo Chromebase AiO é um desktop tudo em um com tela tátil de 21,5 polegadas que pode girar 90 graus para o modo retrato. A ficha técnica inclui duas opções de processadores Intel, de 4 GB a 16 GB de memória RAM e entre 64 GB e 256 GB de armazenamento.

Há ainda dois alto-falantes, quatro portas USB e entrada P2 na base giratória, além de câmera de 5 MP, mouse e teclado sem fios. Já à venda nos Estados Unidos, ele custa a partir de US$ 599,99 (R$ 3,1 mil).

Monitor HP M24fd USB-C

HP M24fd.Fonte: HP/Divulgação

A tela IPS de 23,8 polegadas e resolução Full HD possui taxa de atualização de 75 Hz, brilho de até 300 nits e suporte à tecnologia FreeSync da AMD. Ela pode ser conectada via USB-C aos laptops, fornecendo 65W de energia, e por HDMI ou VGA a outros dispositivos.

O monitor HP M24fd estará à venda em outubro por US$ 249,99 (R$ 1,2 mil).

