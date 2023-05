HRAS usa atividades lúdicas para reforçar a importância da higienização das mãos

O Hospital Regional Dr. Aberlado Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, ressalta a importância da higienização das mãos para uma assistência em saúde segura e de qualidade. Nesta última segunda (22) e nesta terça-feira (23), a equipe da unidade passou pelos diversos setores do hospital, levando jogos educativos e brincadeiras para debater o tema entre os profissionais.

A iniciativa é em alusão ao Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado no dia 5 deste mês, coordenada pela Comissão de Controle de Infecções (CCIH) do HRAS, e incluiu a caixa mágica, que possui luz negra e evidencia a presença de “sujidade” nas mãos, também houve as brincadeiras de dado, passa ou repassa, mitos e verdades, jogos da cena e dos sete erros. Um festival de dinâmicas para os reforçar os cinco momentos da higienização das mãos, e ainda demonstrar a técnica e o tempo de duração desse gesto que parece simples.

A higienização das mãos é preconizada mundialmente e comprovada como a medida mais simples e eficaz para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde, e quem enfatiza isso é a supervisora do Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH) do HRAS, Lígia dos Reis Pereira. “O objetivo da nossa programação é incentivar os colaboradores quanto à higienização das mãos através da lavagem simples com água e sabão ou da fricção com álcool a 70%, além de frisar a importância do adorno zero dentro do ambiente hospitalar”, observou.

Atenta às dinâmicas, a técnica de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do HRAS, Rafaela Rocha, saiu reflexiva da ação. “Dessa forma, a gente aprende, se diverte e relembra da importância dessa prática que salva vidas”, ponderou.

O diretor geral do HRAS, Jean Cleber, destaca que é essencial construir um ambiente assistencial seguro. “Um ato simples e que salva vidas precisa ser reforçado constantemente. Esses dois dias de atividades são apenas para reforçar o que já é trabalho ao longo do ano no hospital. Contamos com um setor e uma comissão de controle de infecções que orientam e dão suporte às diversas áreas da unidade. Isso faz toda a diferença e garante um atendimento de qualidade aos nossos usuários”, destacou.

Serviço: O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos é a maior unidade pública do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Foto Reprodução Adobe