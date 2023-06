HRBA celebra os 362 anos de Santarém com oferta de mais de 65 mil atendimentos

O Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), celebra o aniversário de Santarém com mais de 65 mil atendimentos por mês.

Instituído no dia 28 de dezembro de 2006, o Regional de Santarém, que pertence ao Governo do Pará e é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), é referência em média e alta complexidade para os santarenos e para moradores de outros 29 municipios da região oeste do estado, atendendo uma população de 1,4 milhão de pessoas.

O Hospital atende por mês, em média de 66.813 atendimentos, entre cirurgias, consultas médicas e com a equipe multi, sessões de hemodiálise, sessões da equipe multi, atendimentos de Serviço de Diagnóstico e Terapêutico e outras atividades.

Aniversário de Santarém

O município está comemorando 362 anos. Conhecida como a “Pérola do Tapajós”, Santarém foi fundada no dia 22 de junho de 1961 pelo padre jesuíta João Felipe Bettendorff, então com o nome Aldeia Tapajós.

Atualmente a cidade é um polo de saúde, educação e turismo, com belezas naturais que atraem visitantes de todos os lugares do Brasil e do mundo.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas leva o nome do médico Waldemar Penna, figura pioneira na saúde e no serviço hospitalar da cidade.

Serviço – O HRBA presta serviço 100% referenciado, atendendo a demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Foto: Divulgação