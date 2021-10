HRBA entrega brinquedos para crianças em tratamento no Hospital

O Hospital Regional Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém, promoveu por meio de uma ação solidaria, a entrega de brinquedos e produtos de higiene pessoal para crianças que estão em tratamento no hospital e para pessoas que vivem em bairros com vulnerabilidade.

Todos os itens distribuídos foram arrecadados durante a ação “Outubro Solidário: contribua para um Dia das Crianças Mágico”. O hospital recebeu 465 brinquedos e 326 itens de higiene pessoal, doados por profissionais do próprio hospital, que nesse momento de pandemia se mobilizaram para ajudar pessoas.

A iniciativa faz parte da campanha principal denominada “Gincana Solidária do HRBA”, dividida em três partes, a primeira parte foi realizada o Junho Solidário, onde os profissionais da unidade arrecadaram 1,7 de toneladas de alimentos; a segunda foi a campanha atual outubro solidário, e a última parte que ainda vai acontecer se chama “ Natal Solidário”.

O trabalho foi organizado pelo Grupo de Ações e Eventos de Humanização (Gaevh), junto com o grupo de trabalho e humanização (GTH) da unidade, pertencente ao governo do Pará, gerenciada pela entidade Filantrópica Pró-saúde. A iniciativa cumpre com responsabilidade social que é diretriz do Governo do Pará e da Pró-Saúde, além de contribuir com a assistência de alta complexidade em saúde, também são responsáveis e comprometidos com as questões sociais dos pacientes atendidos no HRBA e da comunidade em geral, segundo o diretor Hospitalar, Hebert Moreschi.

Foto: Pró-saúde