HRSP abre vagas para fonoaudiólogo em Marabá

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, está com vagas abertas para fonoaudiólogos. As inscrições para participar da seleção seguem até o dia 25 de outubro.

Inscrições – A vaga no Regional de Marabá está com as inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 25 de outubro. Para se candidatar, os interessados devem enviar os currículos para o e-mail:vagas.hrsp@gmail.com

É desejável que o profissional possua experiência na área. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar. As diferentes etapas do processo seletivo contam com a realização de testes e entrevistas, e são eliminatórias.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

