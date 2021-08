Huawei lança Nova Y60 com câmera tripla e bateria de 5.000 mAh

A Huawei apresentou nessa quarta-feira (25) o Nova Y60, um celular com especificações mais simples, três câmeras e bateria de 5.000 mAh, que atende aos consumidores em busca de um telefone barato. O modelo chega primeiro à África do Sul, com vendas a partir de 1º de setembro.

Rodando Android 10 sob a interface EMUI 11.0.1, o novo smartphone da fabricante chinesa vem com o processador MediaTek Helio P35 (MT6765) de oito núcleos, na companhia de 4 GB de memória RAM. A capacidade de armazenamento interno é de 64 GB, podendo ser expandida para até 512 GB com cartão microSD.

Ele possui uma tela LCD com bordas arredondadas de 6,6 polegadas e resolução HD+ (1600 x 720 pixels). Ainda no display, há um entalhe em forma de gota na parte superior, que serve para abrigar a câmera de selfie e chamadas de vídeo com seus 8 MP de resolução e abertura f/2.4.

O Nova Y60 tem tela de 6,6 polegadas.Fonte: Huawei/Divulgação

Na traseira, temos a lente principal de 13 MP com abertura f/1.8, uma grande angular de 5 MP e f/2.2 e o sensor de profundidade de 2 MP e f/2.4. A companhia asiática informa que o conjunto possui recursos de inteligência artificial para melhorar os registros de imagens e é capaz de gravar vídeos em Full HD.

Duas opções de cores

Além da já citada bateria de grande capacidade com carregamento de 10W, outros destaques do Nova Y60 são o áudio panorâmico 3D para maior imersão sonora e o leitor de digitais na lateral. Há ainda suporte para Bluetooth 5.1, porta USB-C e entrada P2 para fone de ouvido.

Disponível nas cores preto e verde, o Huawei Nova Y60 tem preço sugerido de 3.099 rands sul-africanos, o equivalente a cerca de R$ 1.090 pela cotação do dia, em conversão direta. No momento, não há informações sobre o lançamento do celular em outros países.

Fontes

Gadgets 360 / Huawei Central / Huawei