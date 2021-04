Huawei lançará dois satélites em julho para testar tecnologia 6G

A multinacional Huawei está se preparando para lançar dois satélites no mês de junho, a fim verificar sua tecnologia 6G. O projeto será posto em prática em parceria com a operadora de rede chinesa China Mobile e uma companhia espacial nacional, segundo informações do jornal Global Times.

A rede de sexta geração será 50 vezes mais rápida que a de 5G, de acordo com Ma Jihua, analista sênior da indústria de tecnologia com sede em Pequim. Diferente da quinta geração, que depende de estações base para emitir sinal, a nova tecnologia necessitará de frequências ainda mais altas, havendo necessidade de satélites para comunicações.

A previsão é de que a rede 6G seja lançada em 2030, conforme anunciou o presidente rotativo da Huawei, Xu Zhijun, no início deste mês. Até lá, os países trabalharão na implementação da 5G, que já é 20 vezes mais veloz do que a de quarta geração.

Fonte: Pleno News

Foto: Galaxy Space

Por: Thamirys Andrade