Huawei MatePad Paper: conferimos o ‘Kindle’ grande com caneta stylus no MWC

Aproveitando o MWC 2022, a Huawei apresentou o seu novo MatePad Paper, um aparelho que promete ser a combinação de tablet com caneta stylus e um e-reader com tela de e-ink. Nosso correspondente Renan Pagliarusi foi até o estande da marca no Mobile World Congress para trazer para a gente imagens e todos os detalhes da novidade.

O dispositivo, que deve concorrer com os Kindles da Amazon, conta com um display e-ink de 10,3 polegadas com resolução de 1.862 x 1.404 pixels e 32 níveis de brilho. Por causa dessa tecnologia, o display do MatePad Paper funciona basicamente em tons de cinza, mas pode aguentar até quatro semanas longe da tomada no modo standby com uma única carga da bateria de 3.635 mAh. O carregador vem incluso na caixa, junto a um cabo USB-C.

O aparelho tem suporte para a M-Pencil, a caneta da Huawei, e pode ser usado como um caderno, já que o modelo tem uma resposta tátil que, segundo a fabricante, é parecida com papel. Assim, os usuários podem escrever, desenhar e fazer anotações livremente. Vale ressaltar que o MatePad Paper não é recomendado para assistir vídeos, séries ou filmes, o que exigiria tecnologias de display mais apropriadas para esse tipo de coisa. O foco aqui é a leitura e anotação.

Disponibilidade e preço

O dispositivo chegará ao mercado com o sistema HarmonyOS 2.0 e vem com o processador Kirin 820E da própria Huawei, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno e suporte para Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e conexão OTG pela porta USB-C.

A Huawei revelou que o MatePad Paper será vendido com M-Pencil e capa de proteção por 500 euros na Europa, o que na conversão ficaria aproximadamente R$ 2.888, sem considerar taxas. Ainda não há previsão para chegada do aparelho no Brasil.

