Huawei relança Mate 40 Pro e mais celulares com HarmonyOS, mas sem 5G

A fabricante chinesa Huawei relançou oficialmente três novos smartphones na China, agora com um diferencial: o HarmonyOS. Os modelos são o Mate 40 Pro, Mate 40E e Nova 8 Pro.

O trio já era vendido no país desde 2020, mas traz agora como sistema operacional o HarmonyOS 2.0, plataforma desenvolvida pela própria Huawei que contorna as sanções aplicadas pelos Estados Unidos que proibiram a utilização do ecossistema de aplicativos Android.

Além da plataforma, os modelos não são equipados com suporte ao 5G, tendo acesso apenas à geração anterior de conectividade móvel, o 4G. Isso também faz o preço de lançamento cair um pouco.

Nova 8 Pro.Fonte: Huawei

As demais especificações técnicas do trio permanecem as mesmas, sendo o Nova 8 Pro o menos potente e mais acessível. O Mate 40 Pro traz características mais avançadas, incluindo um processador Kirin 9000 com 8 GB de RAM.

Por enquanto, a Huawei não fez anúncios a respeito do lançamento de smartphones com HarmonyOS 2.0 em outros países além da China, mas já revelou tablets e um smartwatch com o sistema operacional. Novos modelos e a expansão para mais mercados devem ser divulgados em breve.

Fonte: Gizmochina