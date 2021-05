Hulk faz dois gols, Atlético-MG goleia Cerro e lidera grupo na Libertadores

O confronto direto pela liderança da chave teve o Galo como dominante do início ao fim e o atacante recém-contratado brilhando no Mineirão

O Atlético-MG assumiu a liderança isolada do Grupo H da Copa Libertadores ao bater o Cerro Porteño, na noite desta terça-feira (4/5), por 4 x 0.

O time de Cuca fez valer o mando de campo diante do rival direto na briga pela ponta e não teve maiores dificuldades para emplacar a segunda vitória consecutiva na competição.

Com os 4 x 0 diante do Cerro, o Galo chega aos 7 pontos em três jogos. O time paraguaio é o vice-líder, com 4 pontos, seguido por La Guaira (2) e América de Cali (0).

Os gols atleticanos foram marcados por Hulk (2x), Savarino e Eduardo Vargas, no segundo tempo. O Atlético-MG volta a campo somente na quinta-feira da outra semana, no dia 13, para enfrentar o La Guaira.