Hulk retoma protagonismo com treinos intensos e atinge 70 gols pelo Atlético-MG

O atacante Hulk começou 2023 “voando”. O ex-jogador da seleção brasileira, que sofreu uma grave lesão em outubro do ano passado, retomou o protagonismo no Atlético-MG com gols importantes no Campeonato Mineiro, dando indícios de que tem condições de fazer mais uma temporada em alto nível, mesmo aos 36 anos. A rotina intensa de treinos, inclusive nas férias, foi essencial para o rápido retorno do camisa 7.

Hulk sofreu uma lesão de grau 3 na panturrilha esquerda durante o duelo com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a rádio Itatiaia, o atleta se queixava de dores na região desde setembro, mas seguiu entre os titulares. Sua saída da equipe, faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão, coincidiu com a queda de rendimento do time e culminou com a saída de Cuca do comando técnico.

O período de pausa no futebol brasileiro para a Copa do Mundo do Catar foi importante para a recuperação de Hulk. Mesmo em recesso das atividades, o atacante passou as férias em João Pessoa, na Paraíba, fazendo trabalho de academia e fisioterapia a tempo de fazer a pré-temporada com o Atlético-MG.

As imagens da recuperação foram compartilhadas pelo jogador nas redes sociais. Em casa, o atleta fazia academia utilizando um colete de estimulação elétrica nos músculos. Já neste ano, nas instalações do Atlético, o jogador tem trabalhado a parte física de maneira intensa, com o uso de cordas e aparelhos de fortalecimento muscular.

Conhecido pela força física, Hulk mostrou estar totalmente recuperado da lesão diante do Democrata, na última semana. O atacante balançou as redes duas vezes com dois petardos. Um dos gols foi marcado quase do meio-campo, sem chance para o goleiro adversário.

Sob o comando do técnico argentino Eduardo Coudet, Hulk já marcou seis vezes em quatro jogos nesta temporada – é o artilheiro do Estadual. O ídolo da torcida atleticana acumula 71 gols em 118 partidas pelo time mineiro, além de já ter conquistado cinco títulos: Campeonato Mineiro (2021 e 2022), Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021) e Supercopa do Brasil (2022).

O Atlético-MG está invicto no Mineiro e lidera o Grupo A, com 13 pontos, e tem a melhor campanha da competição, ao lado do América-MG. Com gol de Hulk, o time empatou por 1 a 1 o clássico com o Cruzeiro, nesta segunda-feira. Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, a equipe atleticana tem a disputa da Copa Libertadores na agenda deste ano.

© Reprodução / Flickr / Atlético

Fonte: NotíciasaoMinuto