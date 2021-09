Humanos poderiam viver até 130 anos, diz estudo

O problema é que as chances de alguém chegar aos 130 anos são de uma em um milhão, na opinião dos cientistas

Provavelmente os seres humanos podem viver até 130 anos, talvez mais, embora as chances de atingir essa idade avançada sejam cada vez menores, de acordo com um estudo publicado nesta quarta (29/9) no periódico científico Royal Society Open Science.

O limite da expectativa de vida humana tem sido muito debatido, com estudos recentes afirmando que poderíamos viver até 150 anos, ou argumentando que não há idade teórica máxima para as pessoas, revela o site americano de notícias científicas Science Alert.

Leia mais no Trendsbr.

Fonte Metropoles