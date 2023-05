Humorista de A Praça é Nossa e Pânico morre após mal súbito

O humorista Eraldo Fontiny, de 41 anos, morreu neste sábado (6), em decorrência de um mal súbito. Atualmente, ele participava do Programa Graffite, da rádio 98 FM, mas passou por humorísticos da TV da Globo, RedeTV!, Band e SBT.

A notícia foi divulgada oficialmente pela última emissora do artista.

– É com profundo pesar que informamos o falecimento do artista, colega, amigo e irmão Eraldo Fontiny. Com sua partida, perdemos não apenas um talento inigualável, mas um ser humano maravilhoso que levou alegria, amor e carinho para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo – diz o comunicado da 98 FM.

Nascido em Belo Horizonte e formado em Artes Cênicas pela UFMG, o humorista ganhou destaque principalmente com a personagem Lili, uma menina aparentemente “boazinha”, mas com hábitos questionáveis. Ao ser repreendida, ela repetia o bordão “a minha mãe deixa”.

Outros personagens famosos do artista foram Marcos Paulo, Rubão, Seu Mane e Meire Caixeta. entre os humorísticos de seu currículo destacam-se A Praça é Nossa e Pânico na Band.

– Eraldo foi um artista raro, precioso e único, que tocou profundamente a vida de sua audiência e deixou um legado inestimável para a cultura do nosso país – lamentou a 98 FM.

Detalhes sobre velório e sepultamento não foram divulgados.

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/Redes Sociais