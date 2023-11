Humorista diz ter sido ameaçada por marido de Ana Hickmann

Humorista do programa A Praça é Nossa, Mhel Marrer relatou, nesta segunda-feira (13), já ter sido ameaçada pelo marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, e ter gravado. Nas redes sociais, ela exibiu cenas da situação que se passou há 11 anos, e declarou considerar este o momento correto para divulgar o caso, na esteira da denúncia da apresentadora contra o esposo por agressão.

– Faz 11 anos que eu quero soltar esse vídeo. Hoje me pareceu um ótimo dia pra isso. O babado é o seguinte: eu trabalhava na Record no Legendários e era jurada de humor no Tudo é Possível. Eu estava num grupo fechado de humoristas que só falam o que não presta no Facebook. E a minha língua venenosa falou mal do programa, contou que o concurso era marmelada e ainda tirou sarro de uma galera da equipe. Um humorista fracassado que tava no grupo e no concurso, tirou print e mandou pra produção do Tudo é Possível. No dia seguinte, o marido da Ana Ríquema [Hickmann] arruma meu número não sei onde e liga me xingando – contextualizou Marrer.

Na sequência, a comediante narrou que ela e Correa entraram em uma discussão por telefone. Na ocasião, o marido de Hickmann disse à humorista que ela ia “se dar mal”.

– Batemos boca, quando ele começou a me ameaçar, eu catei minha câmera e avisei que estava filmando e foi isso aí que eu consegui gravar. No final, até me desejou boa sorte, acho que ele percebeu que ele era doido, mas eu era doida e meia. E quando estou com medo, sei me fazer de vítima como ninguém – acrescentou.

Marrer finalizou seu relato dizendo que avisou ao jurídico da Record TV, e o “máximo” que fizeram por ela foi deixá-la sair da emissora para assumir outro trabalho sem pagar multa contratual.

– Fiquei assustada com essa ligação, a primeira de tantas outras ameaças que já recebi. Na época, toda comédia me apoiou. O Danilo Gentili me defendeu muito, chegando a proibir todos que participavam daquele concurso de fazer show no bar dele até descobrirmos o X9. Descobri. Um produtor da Record me contou. Ele foi tão defenestrado da comédia que nem vale a pena citá-lo. E hoje, com a notícia da agressão, resolvi postar isso aí só para entretê-los. Quero denunciar ninguém não, só postei por like mesmo – concluiu.

