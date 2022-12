Humorista Filipe Pontes é preso por bater na própria mãe

A Polícia prendeu na manhã deste sábado (31) o comediante Filipe Pontes, ex-Globo, após agredir a própria mãe. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

De acordo com o 1º Distrito da Polícia da cidade, o humorista estava alcoolizado quando chegou em casa e começou a discutir com a mãe.

O irmão de Filipe acordou com a confusão, conseguiu imobilizar o comediante e chamar a polícia.

O boletim de ocorrência diz ainda que além das agressões físicas, o humorista também ofendeu a mãe com palavras de baixo calão como “puta” e “vagabunda”.

De acordo com o jornalista Leo Dias, do Metrópolis, na delegacia, a mãe expressou o desejo de pedir uma medida protetiva contra o filho agressor.

A nota diz ainda que o homem de 36 anos estava tão alcoolizado que dormiu na delegacia e urinou no chão.

Filipe Pontes ficou conhecido por participar do Zorra Total, da Globo, mas também passou por outros programas da emissora como Domingão do Faustão, Legendários e Altas Horas. Ele também trabalhou no Pânico na Band.

