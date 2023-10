Humorista Valdir Henrique, o Dr. Piru, é achado morto a tiros

A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias da morte do humorista Valdir Henrique da Silva, conhecido como Dr. Piru, encontrado morto a tiros na praia da Caponga, em Cascavel, no Ceará, na última sexta-feira (27). Ele tinha 54 anos. O caso está sendo apurado pela Delegacia Municipal de Cascavel.

Valdir participou de programas como o Show do Tom, de Tom Cavalcante, e o Show do Tony Nunes, na TV Diário, no Ceará, além de trabalhar com comediantes como Tirullipa e Mução. Tom, inclusive, se pronunciou nas redes sociais e lamentou a morte do comediante.

– Descanse em paz, Valdir (Piru). Obrigado por sua alegria, por sua amizade! Juntos demos boas risadas com as nossas presepadas – escreveu.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará se pronunciou em nota sobre o caso. Confira o texto na íntegra:

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga uma morte, registrada nessa sexta-feira (27), no município de Cascavel – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado. Conforme as primeiras informações, a vítima, um homem, de 54 anos, foi encontrada morta com disparos de arma de fogo no bairro Caponga. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Cascavel”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Record TV