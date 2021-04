Hydro prevê troca de óleo combustível por gás natural em Barcarena até 2022

Substituição, que integra estratégia climática da empresa, permite a utilização de uma energia mais limpa

A empresa norueguesa de alumínio Hydro assinou um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com a New Fortress Energy (NFE), com o objetivo de substituir a maior parte do seu consumo atual de óleo combustível na refinaria de alumina Alunorte, em Barcarena (PA), por gás natural, que é uma energia mais limpa. O fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) para Barcarena pela NFE está previsto para começar em 2022.

A Hydro adaptará o processo de calcinação e parte da geração de vapor da Alunorte para trocar o óleo combustível pelo gás natural como fonte de energia. O projeto é parte da estratégia climática da empresa e de seu compromisso global de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030.

De acordo com o MoU assinado, nesta quinta-feira (15/04), a NFE deverá entregar, anualmente, uma quantidade mínima acordada de gás natural à refinaria por um período de 15 anos. O gás virá de um terminal de regaseificação de GNL, que ficará localizado próximo à Alunorte, em Barcarena.

A refinaria será uma importante consumidora de gás no Pará e, portanto, uma viabilizadora da instalação de GNL no estado. A disponibilidade de gás natural é importante para o desenvolvimento industrial da região e permitirá a substituição de combustíveis que emitem uma quantidade maior de gás carbônico pelo GNL, que tem menor impacto ambiental.

“Estamos comprometidos em impulsionar a sustentabilidade e as melhores práticas da indústria para reduzir o impacto ambiental de nossas operações. A Hydro está apoiando o uso de GNL e gás natural no Pará. O acesso ao GNL possibilitará uma operação mais sustentável para a empresa, e permitirá também que outras indústrias e consumidores tenham acesso ao gás natural no estado”, afirma John Thuestad, vice-presidente executivo da área de negócios de Bauxita e Alumina da Hydro.

O acordo proposto está sujeito à obtenção de parcerias comerciais e da documentação final entre as partes.