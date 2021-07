I Benevides Fest Nerds abre o veraneio 2021

O município de Benevides, a 30 quilômetros de Belém, na zona metropolitana da capital paraense realizou, como parte de sua programação para o Veraneio 2021, o I Benevides Fest Nerds no Ginásio Nagib Salomão. O evento se realizou na tarde de ontem, domingo, 4, promovido prefeitura, com idealização do grupo da Cultura pop Nort Geek e Nerd Show Pará, com várias apresentações dos personagens da cultura nerd e campeonatos de dança.

O evento teve a cobertura do jornal A Província do Pará,Super Rádio Marajoara AM 1.130, Rede Marajoara da Comunicação e TV Marajoara Canal 50.1, com o repórter Júnior Campos que, na manhã desta segunda-feira, 5, contou em detalhes sobre os fatos dentro do Show da Cidade, programa tradicional no ar no horário nobre da Super, inclusive coma entrevistas do deputado Fabio Freitas, da prefeita de Benevides, Luziane Solon; do pioneiro desse festival no Estado do Pará, Kennet, Luis Felipe e Pitter Petrani um dos idealizadores desse movimento da cultura pop no Pará.

Na oportunidade, aconteceu a palestra de prevenção às drogas, em que, de forma didática, foram feitos esclarecimentos para jovens e adultos presentes, por meio de uma dobradura em uma folha de papel, sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas no organismo humano e os riscos de grandes perdas emocionais, materiais e familiares que os usuários de drogas correm. Também foi mostrada a possibilidade de mudança de vida, caso um usuário de entorpecentes decida abandonar o vício, com o auxílio de tratamento, somando terapia com espiritualidade. Entre os palestrantes estava o deputado estadual Fabio Freitas que, neste ano, não vai conhecer nada sobre recesso parlamentar, já que estará cumprindo longa agenda de compromissos como parlamentar por todo o Pará durante essa fase de veraneio.



Ainda durante a tarde do I Benevides Fest Nerds, Fabio Freitas também tratou da história de vida e do trabalho que desenvolvido como presidente da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas da Alepa – Copred e representante do Pará na Comissão Nacional de Políticas sobre Drogas no Ministério da Justiça, “onde alcançamos mais de 207.000 pessoas com a palestra de prevenção às drogas e da nossa contribuição com a nova política nacional de drogas”.



Fabio Freitas, ao final, agradeceu pela iniciativa da prefeita Luziane de Lima, secretário de Cultura João Jorge e ao Coordenador Estadual do Nerd Show Pará, Kenneth Kleberson, pelo incentivo direto a esse nicho da cultura da juventude paraense.



Ao final da programação, Wanubya Melo deu um grande show de apresentação no palco do evento com a personagem Arlequina do filme “Esquadrão Suicida!”

Ainda devido a prevenção contra a covid-19, houve controle da presença de público para evitar grande aglomeração no interior do Ginásio Nagib Salomão, apesar de o I Benevides Fest Nerds ter sido viabilizado em razão da queda média de mortes e contágio pela covid-19.

Foto: Divulgação

Reporte : Junior Campos