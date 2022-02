I Comando Aéreo Regional empossa o novo comandante

Em solenidade bastante concorrida, o Major Brigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto foi empossado como novo Comandante do I Comar, substituindo o Major Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros que, no próximo dia 4 de Março, assume a Diretoria do Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) na cidade de São José dos Campos, em São Paulo.

Diversas personalidades das forças militares prestigiaram o ato presidido pelo Comandante de Preparo, Tenente Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Almeida. Entre os convidados paraenses, prestigiaram o evento, o presidente do Cassazum, Suboficial Yedo Mendes, Alírio Gonçalves, presidente da Beneficente Portuguesa; médico, Guataçara Gabriel; desportista Luiz Omar, ex-presidente do Paysandu; Coronel Artur José Piedade, diretor da Justiça Militar entre outros.

A troca de comando nas forças militares é sempre um acontecimento de grande importância, dada a prestação de serviços para a sociedade, no caso de Belém, um dos pontos de grande visibilidade da Amazônia Legal.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar