I Comar comanda “Encontro das Velhas Águias dos Militares”

O I Comar realizou com sucesso o tradicional “Encontro das Velhas Águias”, destinado aos militares da reserva da Força Aérea Brasileira da Aérea de Belém, à frente da programação festiva esteve o Comandante do I Comar, Major-Brigadeiro do Ar, Raimundo Nogueira Lopes Neto, com assessoramento de militares integrados à Assessoria de Comunicação. Este ano, o Primeiro Comando Aéreo Regional teve a honra de promover o evento com muito entusiasmo que faz parte das comemorações alusivas aos 150 Anos dedicados ao Pai da Aviação e patrono da Aeronáutica Brasileira, Alberto Santos Dumont. O evento aconteceu na sede do Cassazum, gentilmente cedida pela diretoria do clube militar, presidida pela sub-oficial de Aeronáutica Heloísa Helena.

Coube ao Major-Brigadeiro Raimundo Nogueira ressaltar através vídeo a importância da Força Aérea Brasileira nos cenários Nacional e Internacional apresentando novas técnicas da tecnologia destinada ao setor especializado.

A presidente do Cassazum enalteceu e parabenizou a todos presentes a beleza da programação alusiva ao “Encontro das Velhas Águias” exclusivamente dedicada aos militares reservas da Força Aérea Brasileira da Aérea de Belém. Houve a homenagem com plaqueta ao Cabo Reserva Ivan Manuel Pinheiro de Brito, único sobrevivente da queda do avião “C-47 Douglas 2068” e coube ao Major-Brigadeiro, Raimundo Nogueira, entregar da homenagem momento inesquecível do evento que culminou com muitas palmas .E logo depois aconteceu sorteios de brindes aos presentes aos Veteranos, com apoio Institucional da Associação de Poupança e Empréstimos – Poupex.

O coronel da reserva do Exército, Fábio Luis Figueiredo Florindo Moreira, comandou as entregas dos brindes. O encerramento da programação deu-se com um almoço aos presentes.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar