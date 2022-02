I Comar troca de comandante na próxima semana em Belém

O Primeiro Comando Aéreo Regional – I Comar ganhará um novo comandante. Trata-se do Major Brigadeiro do Ar, Raimundo Nogueira Lopes Neto. O atual comandante, Major Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros passará o cargo em ato solene que ocorrerá na próxima quarta-feira, O9.



Na última quarta-feira, 02, o presidente do Cassazum, Suboficial, Yedo Mendes, acompanhado do Suboficial Paulo Lopes, visitaram em forma de despedida o Major Brigadeiro Maurício Medeiros, quando agradeceu o apoio proporcionado ao clube militar durante a sua gestão no I Comar.

Segundo informações prestadas por Yedo Mendes, o Major Brigadeiro Maurício Medeiros assumirá o Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos- no Estado de São Paulo.



AÇÃO SOCIAL

Mais uma vez a diretoria do Cassazum, clube militar presidido pelo Suboficial Yedo Mendes, cedeu suas instalações para a Secretaria Municipal de Saúde-Sesma, com a finalidade de atender cerca de 178 pessoas, num período emergencial contra a pandemia covid-19 que vem crescendo de maneira assustadora em nosso Estado.



Esta não é a primeira vez que o Cassazum cede seu espaço para as ações de saúde contra a pandemia. Houve o período de vacinação na primeira e segunda doses, fruto da parceria entre o clube militar e o governo municipal, por meio do secretário de Saúde Cláudio Salgado.

Major Brigadeiro, Maurício Medeiros (Centro) com os Suboficiais, Paulo Lopes e Yedo Mendes.