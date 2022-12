I Exposição de Artesanato da Melhor Idade destaca talento de idosos do Cras Ribeirinho

Variedades, criatividade e muita alegria marcaram a I Exposição de Artesanato da Melhor Idade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Ribeirinho, realizada na manhã de quarta-feira passada, dia 14. Cerca de 50 idosos expuseram suas confecções.



A exposição mostrou todo o trabalho produzido pelos idosos nas oficinas de artesanato ofertadas ao longo ano. Amigos, familiares e estudantes participaram do evento.

De acordo com a facilitadora de esportes do Cras, Angela Simone, a ideia surgiu durante a pandemia para que os idosos não ficassem ociosos dentro de casa. “Nós procuramos fazer com que os idosos que tiveram que ficar em suas casas durante a pandemia fossem estimulados realizando atividades de exercício físico, e atividades de oficinas, utilizando materiais recicláveis e outros. E o resultado foi belíssimo. Essas atividades trazem qualidade de vida, pois temos alguns idosos que têm depressão e a atividade trabalha muito a parte da ansiedade, o convívio com outras pessoas e também a parte cerebral por meio da coordenação motora fina”.

Simone Elba Otoni prestigiou a mãe Maria José que participa do Cras Ribeirinho. “A gente está aqui vendo essas ‘crianças’ fazendo arte, nunca tem idade para fazer arte. Estou prestigiando o trabalho da minha mãe. Essa comunhão que eles têm aqui faz muito bem, nós chegamos aqui em Santarém, não conhecíamos ninguém, então, foi uma família que ela conquistou. Há 10 meses eu perdi a minha irmã, então, isso também supriu essa tristeza, essa convivência com esses amigos, essas atividades, eles se motivam muito por se sentirem úteis.”



A exposição também foi apreciada pelos estudantes das escolas São Felipe e Rodrigues dos Santos que estiveram acompanhados do professor Valter Ferreira dos Santos. Ele contou que assim que soube da exposição planejou levar os alunos. “Ao sabermos da feira da melhor idade os alunos já ficaram empolgados e eu também para conhecer o trabalho dessas pessoas que muitas vezes são desacreditados pela sociedade, aqui elas têm mais uma oportunidade de mostrar o valor delas.”



“Os idosos estavam contagiados por poder expor seus trabalhos. Cada um queria mostrar sua criatividade, principalmente, na utilização de produtos descartáveis. Todos estão de parabéns, e eles aproveitaram para contagiar também os estudantes e visitantes que dançaram o carimbó com eles. Foi sem dúvidas um grande sucesso e já pensamos em ampliar para o próximo ano”, comentou a secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito.



Imagens: Agência Santarém