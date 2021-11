I Feira Verde Itinerante será realizada neste sábado em Ananindeua

Neste sábado (6) será realizado a I Feira Verde Itinerante, em Ananindeua, na Usina da Paz do Icuí-Guajará, pelo complexo comunitário integrado ao programa Território Pela Paz (TerPaz) do Governo do Estado.

A Feira ocorrerá das 8h ás 18h e será realizada por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estatual do Pará (Emater) e o instituto de desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio).

Serão 35 mulheres artesãs, moradoras do bairro do Icuí-Guajará, que vão apresentar e vender vários produtos manuais confeccionados pelas próprias artesãs, como por exemplo quadros, bijuterias, camisas bordadas, jogos americanos, tapetes bordados, portas-celulares e entre outros itens artesanais.

A iniciativa prevê estimular o empoderamento feminino, assim como também a geração de trabalho e renda e consecutivamente melhorar a vida dessas pessoas. A Feira Verde Itinerante também contará com a participação de mulheres da unidade penal do Centro de Reeducação Feminino (CRF) de Ananindeua, que estão no regime semi-aberto, e fazem parte da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe).

A Usina da Paz realiza diversas atividades voltadas para as mulheres e o público em geral. Mais de 80 serviços gratuitos são disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. Além disso, será disponibilizado pela Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os moradores que vivem próximo a Usina da Paz.

O complexo funciona de terça-feira a sexta-feira, das 8h ás 22h, aos sábados e domingos, das 8h ás 18h.

Foto: Reprodução / Agência Pará