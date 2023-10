Simpósio Paraense de Transplante Musculoesquelético promove intercâmbio com profissionais de São Paulo

O diretor técnico do Sistema Estadual de Transplantes de São Paulo, Dr. João Luis Erbs Pessoa, e o responsável técnico pelo Banco de Tecidos Musculoesqueléticos do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) da USP, Dr. Luiz Augusto Ubirajara Santos, vieram a Belém no último sábado, 21, para participar do I Simpósio Paraense de Transplante Musculoesquelético.

João Alberto George Kalif Ana Beltrão João erbs Pessoa e Luiz A. Ubirajara Santos

Como o Pará foi habilitado a realizar o transplante em pacientes ortopédicos do SUS e do sistema privado, por meio do Hospital Maradei, a instituição realizou o evento científico para promover o intercâmbio sobre o tema, entre os profissionais de São Paulo, de vasta experiência no assunto, e os do Pará.

O evento também contou com a palestra da responsável técnica pela Central Estadual de Transplantes do Pará, a médica Ana Beltrão, que traçou um panorama sobre transplantes realizados no Estado.

Além de falar a respeito do transplante musculoesquelético realizado no estado de São Paulo, o Dr. João Luis Erbs Pessoa também mostrou quais os caminhos para montar um banco de tecidos no Brasil. Já o Dr. Luiz Ubirajara Santos destacou as atividades do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos do IOT, como captação, processamento e o fluxo de distribuição.

O Simpósio contou ainda com palestras do Dr. João Alberto Maradei Pereira (professor de ortopedia da Faculdade de Medicina da UFPA) e do Dr. George Kalif (ortopedista e traumatologista – especialista em Cirurgia do Quadril pelo Into-RJ).

João Erbs Pessoa

Sobre o transplante musculoesquelético

No transplante musculoesquelético podem ser utilizados ossos, tendões, cartilagens, meniscos e demais tecidos responsáveis pela sustentação e movimentação do corpo humano. Todo esse material, proveniente de doadores, é captado, processado, armazenado e distribuído por bancos de tecidos. No Brasil, existem apenas cinco bancos de tecidos e eles atendem hospitais habilitados para esse transplante em todo o país.

Pacientes Beneficiados

Entre os pacientes que serão beneficiados com o transplante estão aqueles com perdas ósseas decorrentes de tumores, traumatismos, deformidades congênitas e os que se submetem a múltiplas trocas de próteses articulares, sobretudo do quadril e joelho;

Vantagens do transplante musculoesquelético

Apesar da complexidade, o transplante musculoesquelético permite uma reabilitação mais abreviada, além do paciente não precisar tomar medicação para evitar a rejeição do enxerto.

Outro ponto positivo é que, uma vez identificada a necessidade do enxerto de banco de tecidos, a compatibilidade entre doador e receptor é bem mais simples do que a do transplante de outros órgãos, o que ajuda na redução do tempo de espera pela cirurgia.

Quem pode doar tecido musculoesquelético

Estão habilitadas a doar pessoas entre 10 e 70 anos, que não tenham tido doenças infecciosas (transmitidas pelo sangue), câncer ósseo e osteoporose avançada. A doação pode vir de pessoas vivas ou de cadáveres. Cada doador pode beneficiar cerca de 30 pacientes.