Iasep abre credenciamento para fornecedores de antineoplásicos orais e materiais cirúrgicos

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) abriu nesta segunda-feira (11) duas chamadas públicas para contratação de empresas, com finalidades distintas. A Chamada nº 004/2021 visa credenciar empresas para fornecimento e entrega domiciliar de medicamentos antineoplásicos orais aos segurados do plano. Já a de nº 005/2021 pretende credenciar fornecedores dos, chamados OPME: órteses, próteses e materiais especiais, utilizados nos procedimentos cirúrgicos dos beneficiários do Iasep.

Os editais encontram-se disponíveis em www.iasep.pa.gov.br/editais-de-credenciamento e www.compraspara.pa.gov.br. Ambos definem os critérios técnicos e legais a serem cumpridos pelas empresas para participar da concorrência, bem como detalham os procedimentos para a prestação do serviço.

Para as duas chamadas, o prazo para envio da documentação de habilitação, que deve ocorrer exclusivamente pelo e-mail iasepcredenciamento@gmail.com, vai das 8 h do dia 11 de outubro até as 23h59 do dia 23 de outubro.

O presidente da Comissão de Credenciamento do Iasep, Karson Lobato, explica que, no caso do edital de convocação para fornecimento de antineoplásicos orais (quimioterápicos), ocorre agora uma nova chamada, pois a que foi realizada anteriormente não teve resultado satisfatório. “Fizemos uma chamada para esses fornecedores em julho, mas não tivemos nenhuma empresa habilitada naquela oportunidade. Então, agora reabrimos. Quanto ao edital de OPME, visa garantir a continuidade da entrega desses materiais para as cirurgias dos nossos segurados”, informa.

Por Ádria Azevedo (IASEP)

Fonte: Agência Pará