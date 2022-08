Iasep dará início a recadastramento de segurados do plano de saúde

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) dará início ao recadastramento dos segurados titulares e dependentes inscritos. A ação ocorrerá de 1º de setembro a 31 de outubro para atualizar a base de informações cadastrais de servidores públicos e dependentes no plano. O cadastro poderá ser feito on-line ou presencialmente nas agências do órgão.

O cadastro on-line deve ser realizado pelo site, onde o servidor titular inscrito no plano deverá fornecer os números do RG, CPF e da matrícula funcional, além de atualizar o endereço. Servidores que possuírem dependentes devem informar os dados deles também.

Se os dependentes forem os genitores, após o cadastro on-line, a documentação necessária deve ser enviada para o e-mail recadastramento@iasep.pa.gov.br. A documentação inclui certidões negativas emitidas pelo INSS, Igeprev e regime previdenciário municipal nas cidades onde residem.

Para os segurados sem acesso à internet, o procedimento poderá ser realizado de forma presencial nas agências municipais do órgão. Neste caso será necessário apresentar RG, CPF, matrícula funcional, comprovante de residência do titular e dos dependentes. E no caso dos genitores, as certidões negativas emitidas pelo INSS, Igeprev e regime previdenciário municipal.

Titulares e dependentes que não se recadastrarem no prazo estabelecido terão o plano suspenso temporariamente até a regularização do cadastro, permanecendo disponíveis apenas os atendimentos de urgência e emergência. O restabelecimento do plano do servidor titular e dos dependentes com pendência de documentação ou que não fizeram o recadastramento dentro do prazo só ocorrerá após envio de documentação pendente para análise.

Em caso de dúvidas, os segurados podem consultar o Iasep pelo e-mail: recadastramento@iasep.pa.gov.br e pelo número (91) 98687-5532, apenas para troca de mensagens instantâneas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 08h às 15h.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Agência Pará