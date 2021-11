Ibama vistoria condicionantes da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará

Trabalho de equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) que esteve em Altamira (PA), entre 25 e 29 de outubro, para realizar fiscalizações das atividades ainda pendentes para cumprimento das condicionantes fixadas nas licenças ambientais do processo de licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte pela concessionária Norte Energia foi acompanhado por uma equipe do Ministério Público Federal (MPF).

Entre as fiscalizações realizadas, ocorreram visitas aos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs), em 25 de outubro, e ao Jardim Independente I, em 29 de outubro. Essas fiscalizações foram acompanhadas presencialmente pelo MPF, representado pelo servidor Igor Monteiro, e por representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Defensoria Pública da União (DPU), moradores locais e representantes da Norte Energia.

Por meio de inquérito civil, o MPF acompanha o cumprimento dos compromissos em relação aos moradores do bairro Jardim Independente I, em especial o de remanejamento das famílias cujas residências tenham sido direta ou indiretamente afetadas pelas cheias da lagoa existente no bairro.

PREOCUPAÇÕES