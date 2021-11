IBGE faz ‘minicenso’ em bairro de Mosqueiro; saiba como identificar o recenseador

Em novembro, equipes irão entrevistar cada família do bairro Vila, em Mosqueiro.

O IBGE realiza Testes de Homologação para o Censo Demográfico 2022 em todos os estados do Brasil, no Pará, a amostragem presencial será realizada em Mosqueiro, distrito de Belém, ao longo deste mês de novembro.

Os recenseadores irão visitar as casas do bairro Vila. A ideia dos testes nos estados é realizar espécies de “minicensos” para verificar todas as etapas, procedimentos e equipamentos que serão utilizados no processo nacional, em todas as cidades do Brasil, no Censo Demográfico 2022, cuja coleta está prevista para o período de junho e agosto no ano que vem.

Como identificar o recenseador

Para a realização da pesquisa, as famílias terão que permitir a entrada dos recenseadores em suas casas. Para garantir a segurança, o IBGE destaca formas de identificar o recenseador. Eles devem estar uniformizados, com boné, colete e bolsas azuis com a logomarca do IBGE. No colete, há também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Eles vão usar um DMC de cor azul, semelhante a um smartphone, para coleta das informações.

Em caso de dúvidas, o IBGE pede que os moradores verifiquem a identidade do entrevistador através do site respondendo.ibge.gov.br. Basta informar a matrícula contida no crachá do recenseador para confirmar a identidade. É possível também ligar para o IBGE: 0800-721-8181.

Para que serve o Censo?

O Censo Demográfico tem por objetivo contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. E também constituem a única fonte de referência sobre a situação de vida da população nos municípios e em seus recortes internos, como distritos, bairros e localidades, rurais ou urbanas, cujas realidades dependem de seus resultados para serem conhecidas e terem seus dados atualizados.

Não só o governo federal e a sociedade civil se beneficiam de informações do censo. Prefeitos, governadores, órgãos municipais e estaduais de planejamento, investidos de maior autonomia e de novas responsabilidades, dependem hoje, como nunca, dos Censos Demográficos para realizarem suas escolhas com base em informações atualizadas sobre a população.

