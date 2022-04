Ibovespa hoje agora: bolsa sobe quase 1% nesta sexta-feira, 1 de abril (01/04)

A Ibovespa subiu quase 1% (exato 0,78%) nesta sexta-feira, 1 de abril. O início do mês de abril marcou a subida aos 120,9 pontos, com sinais de manutenção do fluxo estrangeiro na bolsa brasileira.

Como aplicar na bolsa de valores

Estudar dados antes de investir o dinheiro é fundamental. Um dos erros mais comuns de quem começa a aplicar na bolsa de valores é comprar e vender ações na intuição. Lembre-se: bolsa de valores não é loteria.

Como o mercado financeiro funciona?

No caso das ações em bolsas de valores, os investimentos são de renda variável, que é completamente contrário do que acontece com a Poupança e com o Tesouro Direto. O lucro varia de acordo com a movimentação da bolsa. Ela pode se valorizar ou não conforme as atitudes da empresa junto ao mercado e/ou junto à sociedade.

O que é carteira de investimentos?

É a atitude de diversificar seus investimentos, em vez de apostar o máximo em uma só bolsa. Neste caso, como o mercado da bolsa de valores está em constante variação, é importante ter aplicações em locais diferentes para poder equilibrar os ganhos e investimentos.

Fonte: O Liberal