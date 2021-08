Icoaraci e Outeiro podem ganhar linha fluvial para Belém

Os distritos de Icoaraci e Outeiro poderão ter, em breve, uma linha de transporte fluvial para a capital paraense a ser implantada pela Prefeitura de Belém. Há muitos anos, esse tipo de serviço era feito entre Belém e Mosqueiro, com uma escala em Icoaraci. Era operado pelo Navio Mercante Senador Lemos, mas foi desativado por motivos inexplicados.

Na última sexta-feira, 20, representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SeMOB, realizaram viagem experimental em uma embarcação do tipo catamarã, para avaliar preliminarmente a possibilidade de implantação de uma linha fluvial, que faça a ligação entre o centro de Belém, Icoaraci e Outeiro, de forma rápida e segura.

A viagem começou no Terminal Hidroviário Ruy Barata, passando pela UFPA, Ver-o-Peso, Icoaraci e Outeiro, cujo trajeto total durou 25 minutos. A embarcação utilizada tinha capacidade de 152 passageiros, ambiente climatizado, com assentos acolchoados e lugares reservados para usuários com prioridade, banheiro adequado para pessoas com dificuldade de locomoção, lanchonete, espaço para bebedouro e repositório de álcool em gel.

Após a viagem, a superintendente de Mobilidade Urbana Ana Valéria Borges, acompanhada de sua diretoria e equipe técnica, se mostrou satisfeita com a performance da embarcação, com sua velocidade, conforto e segurança. Agora, depois desse teste inicial, começam os estudos mais acurados que permitam avaliar a viabilidade econômico-financeira da iniciativa.

Ainda não foi estabelecido prazo para que a iniciativa seja posta em prática.

Foto: Agência Belém