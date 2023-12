Icoaraci recebe a Caravana do Natal Encantado em uma noite marcada por emoção e animação

A praça da Matriz do distrito de Icoaraci foi palco da Caravana Natal Encantado ontem, quarta-feira, 20, projeto que recebeu apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic). O projeto do Ministério da Cultura e do Governo Federal, tem patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura, que desde o dia 14 de dezembro realiza a caravana, que já percorreu os principais bairros da Região Metropolitana de Belém.

Tainá Santos é moradora do bairro do cruzeiro, em Icoaraci, e levou os filhos para prestigiar o evento. As crianças ficaram encantadas e não faltou diversão para esta noite. “Está sendo uma programação ótima, está tudo muito lindo. Foi uma oportunidade de trazer meus filhos para se divertir e eles estão gostando muito”, contou.

A programação foi marcada pelo encanto de peças teatrais, shows musicais e danças. O ápice da noite foi o desfile do papai noel no trenó mágico, onde foi realizada a distribuição de brinquedos para crianças pré-cadastradas pelas lideranças comunitárias.

Terezinha Farias participa de uma comunidade que auxilia crianças, do bairro do Cruzeiro, em Icoaraci e levou as crianças para participar do evento. “A programação está muito animada. Ações como essa, que têm o apoio da Prefeitura são muito importantes para nossa população. É muito importante uma festa de natal para as crianças da nossa comunidade participarem”, afirmou.

Segundo o agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, a caravana do Natal Encantado é uma excelente iniciativa, e que esse foi um momento de emoção e diversão para as famílias moradoras do distrito que estiveram presentes.

“A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci, deu todo o apoio e suporte necessário para a realização desse evento. É uma programação que diverte principalmente as crianças, mas é voltado para toda a família. Certeza que todos que participaram desse momento e vivenciaram a programação se emocionaram. Foi um lindo espetáculo”, informou. Imagem: Agência Belém