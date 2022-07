Icuí, bairro de Ananindeua, já conta com 100% da iluminação pública em LED

A Prefeitura de Ananindeua, na Grande Belém, desde o começo da atual gestão, trabalha para que a população possa cada vez mais se sentir cuidada e atendida pelo poder público. E com o objetivo de dar mais segurança aos moradores do Icuí, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura – Sesan, por meio do Programa Ilumina – Mais luz para Ananindeua, modernizou as 3.185 luminárias das ruas do bairro, com iluminação pública em LED que garante mais luminosidade, durabilidade e economia.



A cerimônia de conclusão dos serviços foi feita na noite da terça-feira, 19, quando o prefeito Dr Daniel fez questão de explicar sobre a importância das obras que estão sendo realizadas no bairro do Icuí. “Nas minhas caminhadas pelo Icuí, inúmeros moradores pediam para que eu olhasse pelo bairro, pois muitas ruas estavam precisando de investimentos na área do saneamento básico. E me comprometi que se fosse eleito iria trabalhar dia e noite para que as famílias parassem de pisar na lama e saíssem da escuridão. Ganhei a eleição, hoje sou prefeito do município e estou cumprindo com o meu dever de cuidar de todos os moradores que vivem em Ananindeua”, ressaltou o prefeito em seu discurso para a comunidade.



“Entrego hoje o Icuí com 100% da iluminação pública em LED. Estamos trabalhando em obras de saneamento básico completa em várias comunidades, com é o exemplo do Tauari, Por do Sol, Parque Vitória, Guerreiros de Jeová, Parque Florestal, ruas Ayrton Senna, Pinto Marques, Barcelar e dentre outras que em breve pedestres e motoristas terão mais qualidade de vida e segurança ao transitar nas vias. Estamos reformando as Praças Bacia Leiteira e do Carnaúba, também estamos fazendo um grande investimento na construção da nova via que ligará a Cidade Nova ao Icuí, que é a obra do Canal do 40 Horas, trecho 1 e 2. Tenham certeza que vamos continuar investindo cada vez mais, pois nossa gestão veio para cuidar, investir e valorizar todos os bairros”, frisou o prefeito.



Desde que o programa foi lançado em março de 2021, as vias do bairro Icuí vêm sendo contempladas com o Programa Ilumina – Mais luz para Ananindeua. Agora, o Icuí é o segundo bairro do município com 100 % de iluminação pública em LED, os 4.200 pontos de iluminação pública do Icuí têm luz de qualidade.



Imagens: Ascom/PMA